محليات

بري يُكذّب "صحيفة الأخبار": إختلاق وتضليل!

2026-01-24 | 05:16
بري يُكذّب &quot;صحيفة الأخبار&quot;: إختلاق وتضليل!
بري يُكذّب "صحيفة الأخبار": إختلاق وتضليل!

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يلي:

ما ورد في صحيفة الأخبار حول إقتراح مزعوم للرئيس نبيه بري بالشأن المتصل بالمفاوضات هو محض إختلاق وتضليل وكذب، وقد إعتادت الأخبار على مثل هذه الأخبار.

وكانت صحيفة الأخبار، قد نشرت في المانشيت، صباح اليوم، عن اللقاء الذي جمع الرئيسين عون وبري في بعبدا أمس، "الملف الضاعط في البحث بين بري وعون، هو الضغط الجديد الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان للذهاب إلى لجنة ثلاثية، تعقد اجتماعات تمهيداً لاتفاقات ترعاها واشنطن. بعدما باتَ معروفاً أن واشنطن وتل أبيب تطالبان برفع مستوى التمثيل ليكون على مستوى وزاري، وهو ما لا يمانعه رئيس الحكومة ويتهيّبه رئيس الجمهورية، أمّا بري فقد اقترح تأليف وفد ثلاثي سياسي يمثّل الطوائف الثلاث".
بري يُكذّب "صحيفة الأخبار": إختلاق وتضليل!

محليات

نبيه بري

صحيفة الأخبار

