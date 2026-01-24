بري يُكذّب "صحيفة الأخبار": إختلاق وتضليل!

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس ، ما يلي:

ما ورد في صحيفة حول إقتراح مزعوم للرئيس بالشأن المتصل بالمفاوضات هو محض إختلاق وتضليل وكذب، وقد إعتادت الأخبار على مثل هذه الأخبار.



وكانت صحيفة الأخبار، قد نشرت في المانشيت، ، عن اللقاء الذي جمع الرئيسين عون وبري في بعبدا أمس، "الملف الضاعط في البحث بين بري وعون، هو الضغط الجديد الذي تمارسه الأميركية على للذهاب إلى لجنة ثلاثية، تعقد اجتماعات تمهيداً لاتفاقات ترعاها واشنطن. بعدما باتَ معروفاً أن واشنطن وتل أبيب تطالبان برفع مستوى التمثيل ليكون على مستوى وزاري، وهو ما لا يمانعه رئيس الحكومة ويتهيّبه رئيس الجمهورية، أمّا بري فقد اقترح تأليف وفد ثلاثي سياسي يمثّل الطوائف الثلاث".