أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية… أمن الدولة يتحرّك في بعلبك

"تواصل قطعات لامن الدولة ملاحقة المراكز الصحية غير المرخصة و تهريب الأدوية واستخدام معدات طبية منتهية الصلاحية وحرصا منها على السلامة العامة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، قامت دورية من مديرية - الإقليمية - قسم الإستعلام والتحقيق، بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٦، بدهم مستوصفًا صحيًا في بلدة عدوس يديره المدعو (ع.إ.) تحت عنوان العمل الخيري.

وجرى ضبط حوالى ٣٠ ألف علبة دواء مهرّبة، إضافة إلى ملصقات تُستخدم لاستبدال بلد المنشأ وتاريخ الصنع، كما عُثر على معدات طبية منتهية الصلاحية منذ عام ٢٠١٥ يتم استعمالها داخل المستوصف.

بناءً على إشارة المختص أُجري المقتضى القانوني اللازم وتم تلف الأدوية والمعدات المنتهية الصلاحية".