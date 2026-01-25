عن التحقيق مع السنيورة في منزله في قضية "أبو عمر".. الحجار يوضح ​

صدر عن التمييزي القاضي البيان الاتي: "يتم التداول على بعض أنه جرى التحقيق والاستماع الى افادة الرئيس في منزله في قضية " ابو عمر". ان هذا الخبر عار من الصحة وهو نتاج فبركات مدسوسة ترمي الى التشويش على عمل والنيل من هيبته".



وذكر الحجار مرتكبي هذه الافعال بانهم يعرضون انفسهم للملاحقة القانونية وانزال المناسبة بهم.