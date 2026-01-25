عاجل
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل يحذّر شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل يحذّر شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع
2026

محليات

ارتفاع إضافي في الحرارة قبل عودة الأمطار والثلوج.. إليكم طقس الأيام المقبلة

2026-01-25 | 03:44
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة. كما تنشط الرياح مساء جنو ب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

يخيم طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة حتى  يوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة و يتحول الطقس إلى متقلب وممطر تحت تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية. على أن يتراوح معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.


أما الطقس المتوقع في لبنان للايام المقبلة سيكون على النحو التالي:


الأحد: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ترتفع درجات الحرارة خلال النهار لتقارب معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة.


الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة. كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.


الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح فتقارب سرعتها 60 كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود المترين، يتحول الطقس ابتداءا من بعد الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة موحلة خاصة في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا اعتبارا من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد وبرياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج فتلامس 1500 متر وما فوق.


 وتُسجل الحرارة على الساحل من 11 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 16 درجة، في الداخل من 3 إلى 13 درجة.

