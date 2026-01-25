ارتفاع إضافي في الحرارة قبل عودة الأمطار والثلوج.. إليكم طقس الأيام المقبلة

يخيم طقس مستقر على والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة حتى يوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة و يتحول الطقس إلى متقلب وممطر تحت تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية. على أن يتراوح معدل درجات الحرارة لشهر الثاني في بين 12 و19، في بين 9 و17درجة وفي بين 3 و13 درجة.



أما الطقس المتوقع في لبنان للايام المقبلة سيكون على النحو التالي:



الأحد: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ترتفع درجات الحرارة خلال النهار لتقارب معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة.



الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة. كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.



الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح فتقارب سرعتها 60 كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود المترين، يتحول الطقس ابتداءا الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة موحلة خاصة في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.





الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا اعتبارا من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد وبرياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج فتلامس 1500 متر وما فوق.



وتُسجل الحرارة على الساحل من 11 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 16 درجة، في الداخل من 3 إلى 13 درجة.