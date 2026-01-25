مراسل الجديد: عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، فيما لا يزال الاتصال مقطوعًا مع الشابة أليسار المير العالقة تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس منذ نحو 20 ساعة