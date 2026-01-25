عاجل
الفنان اللبناني خالد الهبر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
الفنان اللبناني خالد الهبر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل يحذّر شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل يحذّر شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
14 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
19 o
AlJadeedTv
متن
19 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

قاسم يوجه رسالة لعائلات الأسرى: الملفّ ليس على سلّم أولويات الدولة.. لن نترككم

2026-01-25 | 04:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قاسم يوجه رسالة لعائلات الأسرى: الملفّ ليس على سلّم أولويات الدولة.. لن نترككم
قاسم يوجه رسالة لعائلات الأسرى: الملفّ ليس على سلّم أولويات الدولة.. لن نترككم

وجه الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم رسالة الى الأسرى وعوائلهم، جاء فيها:

 "للأسف ليس لدولتنا اللّبنــانيّة تحرّكًا مناسبًا، ولا ضغطًا كافيًا على الدول الصديقة، وليس الملفّ على سلّم الأولويّات. المطلوب أوسع تحرّك رسميّ وشعبيّ وضغط دوليّ للإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيليّة. نطالبُ الدّولة اللّبنانية المسؤولة عن مواطنيها بالضغط بكلّ الأساليب ومع الدول الراعية لاتفاق وقف النار أن تعملَ بجديّة للإفراج عن الأسرى. هذه القضيّة من الأولويّات، والإفراج عنهم جزءٌ من السيادة والتحرير، ولا يستقرُّ أيّ وضعٍ إذا لم يُفرج عن جميع الأسرى ويُكشف عن مصير المفقودين".

 وأضاف "نحنُ لن نترُكَكم، سنعملُ بكل قدراتنا للإفراج عنكم، وأملُنا بالله تعالى كبير".

مقالات ذات صلة
قاسم يوجه رسالة لعائلات الأسرى: الملفّ ليس على سلّم أولويات الدولة.. لن نترككم

محليات

لبنان

الأسرى

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجديد تواكب تطورات حادثة انهيار المبنى في طرابلس
مراسل الجديد: عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، فيما لا يزال الاتصال مقطوعًا مع الشابة أليسار المير العالقة تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس منذ نحو 20 ساعة

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الفنان اللبناني خالد الهبر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
11:30
زحمة خانقة.. وسيارات عالقة بين الثلوج (فيديو)
10:44
وزارة الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشعرة في بلدة جنتا - قضاء بعلبك
10:41
هنا بيروت - ايهاب مطر - الحلقة الكاملة
09:44
التحكم المروري: تم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11:00 من غد الاثنين
09:13
النائب ايهاب مطر لـ"الجديد": اجتماع سيعقد غداً في السراي الحكومي بين مجلس بلدية طرابلس ونواب المدينة مع رئيس الحكومة نواف سلام ونقيب المهندسين للبحث في ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس
08:15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026