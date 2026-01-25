مدير عام الدفاع المدني العميد الركن عماد خريش لـ #الجديد ": على الرغم من مرور 24 ساعة على الحادثة إلا أننا لن نستخدم الجرافات في البحث عن إليسار وقررنا إعطاءها فرصة