إسرائيل تستهدف الجنوب والبقاع.. وأدرعي يزعم

وفي وقت لاحق، أفاد مراسل "الجديد" في عن استهداف منطقة الشعرة على أعالي السلسلة الشرقية، شرقي بلدة النبي شيت.وصدر عن بيان أفاد بـ"سقوط وجريحين إثر الغارة في ".ليزعم المتحدث الجيش ، أفيخاي أدرعي، "استهداف مبنى عمل من داخله عناصر من في منطقة بئر السلاسل ".وادّعى أدرعي في منشور على منصة "إكس" أنه "في غارة أخرى في منطقة البقاع، هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية عسكرية لحزب ".