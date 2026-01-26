الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

البستاني يوضح خلفية الإخبار المتعلّق بإيلي عبود وأمين سلام

2026-01-26 | 02:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البستاني يوضح خلفية الإخبار المتعلّق بإيلي عبود وأمين سلام
البستاني يوضح خلفية الإخبار المتعلّق بإيلي عبود وأمين سلام

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب فريد البستاني البيان التالي:

" استوقفنا تصريح للأستاذ سامر حسن الحاج الوكيل القانوني للوزير السابق أمين سلام يعلن فيه ان القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمتعلّق بتجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين الأستاذ إيلي عبود، لا يتناول الوزير أمين سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد".

"يهمنا أن نؤكّد أن الإخبار  المقدم بحقّ النقيب إيلي عبود  والوزير السابق سلام وآخرين قدم من قبل الدكتور فريد البيتاني بصفته رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية وباجماع أعضاء اللجنة بعدما تبين لها مخالفات مالية وهدر مال عام، وقد انتهى دورها الرقابي لحظة إحالة التقرير والمرفقات إلى القضاء المختص انطلاقا من مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء. وعليه، فان النائب البستاتي لا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية من تصريحاته وأعماله إنما حرصا على مبدأ المساءلة والمحاسية القانونية عبر القضاء المختص بحق كل من ارتكب او أخلّ بالأماتة ليس الا ايمانا منه بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء".
مقالات ذات صلة
البستاني يوضح خلفية الإخبار المتعلّق بإيلي عبود وأمين سلام

محليات

لبنان

مجلس النواب

فريد البستاني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لأول مرة.. الذهب يسجّل سعرًا قياسيًا
سلام من القبة: طرابلس ليست وحدها (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

العثور على الشابة اليسار تحت ركام مبنى القبة (فيديو)
04:15

العثور على الشابة اليسار تحت ركام مبنى القبة (فيديو)

تم العثور على الشابة اليسار تحت ركام مبنى القبة في طرابلس وهي على بعد 40 سنتمتر من عناصر الدفاع المدني

04:15

العثور على الشابة اليسار تحت ركام مبنى القبة (فيديو)

تم العثور على الشابة اليسار تحت ركام مبنى القبة في طرابلس وهي على بعد 40 سنتمتر من عناصر الدفاع المدني

بعد طرابلس.. سلام الى الجنوب قريبًا
03:43

بعد طرابلس.. سلام الى الجنوب قريبًا

كتب رئيس الحكومة نواف سلام: "جئت اليوم إلى طرابلس للتأكيد ان الفيحاء ليست وحدها، فاحببت إجراء معاينة ميدانية قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي، لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة، كما قمت بزيارة الناجين في المستشفيات للإطمئنان على صحتهم".

03:43

بعد طرابلس.. سلام الى الجنوب قريبًا

كتب رئيس الحكومة نواف سلام: "جئت اليوم إلى طرابلس للتأكيد ان الفيحاء ليست وحدها، فاحببت إجراء معاينة ميدانية قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي، لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة، كما قمت بزيارة الناجين في المستشفيات للإطمئنان على صحتهم".

يحدث الآن

اخترنا لك
العثور على الشابة اليسار تحت ركام مبنى القبة (فيديو)
04:15
بعد طرابلس.. سلام الى الجنوب قريبًا
03:43
الرئيس سلام: قلبي على الجنوب الذي يتعرض لغارات متواصلة وسأزوره قريبًا
03:41
الوكالة الوطنية: طيران مسيّر في أجواء صور وبلدات القضاء
03:27
الخارجية تقدمت بشكوى الى مجلس الأمن
03:19
مراسلة الجديد تواكب زيارة الموفد القطري من مطار بيروت
03:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026