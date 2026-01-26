البستاني يوضح خلفية الإخبار المتعلّق بإيلي عبود وأمين سلام

صدر عن للنائب فريد البيان التالي:



" استوقفنا تصريح للأستاذ سامر حسن الحاج الوكيل القانوني للوزير السابق يعلن فيه ان القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى ، والمتعلّق بتجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين الأستاذ عبود، لا يتناول الوزير أمين سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد".