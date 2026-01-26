بعد طرابلس.. سلام الى الجنوب قريبًا

كتب رئيس الحكومة : "جئت إلى للتأكيد ان ليست وحدها، فاحببت إجراء معاينة ميدانية قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي، لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة، كما قمت بزيارة الناجين في المستشفيات للإطمئنان على صحتهم".