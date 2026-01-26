الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بعد طرابلس.. سلام الى الجنوب قريبًا

2026-01-26 | 03:43
بعد طرابلس.. سلام الى الجنوب قريبًا
بعد طرابلس.. سلام الى الجنوب قريبًا

كتب رئيس الحكومة نواف سلام: "جئت اليوم إلى طرابلس للتأكيد ان الفيحاء ليست وحدها، فاحببت إجراء معاينة ميدانية قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي، لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة، كما قمت بزيارة الناجين في المستشفيات للإطمئنان على صحتهم".

وأضاف في منشور على منصة "أكس": "كان قلبي على الجنوب ايضاً الذي يتعرض لغارات متواصلة، وأنا سأقوم قريباً بزيارة اهلنا فيه للإعلان عن مجموعة من المشاريع لإعادة الأعمار التي سنبدأ بتنفيذها في اسرع وقت من ضمن قرض البنك الدولي".
 
