الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة القطري: قطر دعمت الجيش اللبناني سابقاً ولا زالت ورزمة الدعم اليوم هي البداية
2026-01-26 | 06:51
نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة القطري: قطر دعمت الجيش اللبناني سابقاً ولا زالت ورزمة الدعم اليوم هي البداية
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: وصول نائب رئيس الحكومة طارق متري الى دار الفتوى في طرابلس
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ #وهلق شو: لا نية للجيش اللبناني في التصادم مع أي طرف خصوصاً حزب الله
نائب رئيس الحكومة طارق متري للجديد : لم نستلم من سوريا حتى الآن لائحة بداتا اسماء عناصر وضباط من فلول النظام السابق في لبنان
نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة القطري: قطر دعمت الجيش اللبناني سابقاً ولا زالت ورزمة الدعم اليوم هي البداية
وزير الدولة القطري من السراي: استقرار لبنان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وندعو إلى تغليب لغة الحوار المباشر تحقيقاً لتطلعات الشعب اللبناني
"شكراً قطر".. إليكم أجواء اللقاء بين الرئيس عون ووزير الدولة القطري
