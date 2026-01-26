عاجل
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
محليات

نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة القطري: قطر دعمت الجيش اللبناني سابقاً ولا زالت ورزمة الدعم اليوم هي البداية

2026-01-26 | 06:51
نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة القطري: قطر دعمت الجيش اللبناني سابقاً ولا زالت ورزمة الدعم اليوم هي البداية
نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة القطري: قطر دعمت الجيش اللبناني سابقاً ولا زالت ورزمة الدعم اليوم هي البداية
نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة القطري: قطر دعمت الجيش اللبناني سابقاً ولا زالت ورزمة الدعم اليوم هي البداية

Aljadeed
وزير الدولة القطري من السراي: استقرار لبنان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وندعو إلى تغليب لغة الحوار المباشر تحقيقاً لتطلعات الشعب اللبناني
"شكراً قطر".. إليكم أجواء اللقاء بين الرئيس عون ووزير الدولة القطري

الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
09:54
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
09:50
الشيخ نعيم قاسم: عندما يهدد ترامب الإمام الخامنئي فهو يهدد عشرات الملايين من واجبنا أن نتصدى لهذا التهديد بكافة الإجراءات والاستعدادات
09:26
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 26-01-2026
09:24
من كاميرا مراقبة.. لحظة استهداف سيارة! (فيديو)
09:17
النائب فريد البستاني يتابع موضوع إعادة إضاءة طريق الشوف
09:10
