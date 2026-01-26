عاجل
محليات

"مطالبات للحكومة بترميم ما دمّرته اسرائيل".. اجتماع لـ أمل و"حزب الله"!

2026-01-26 | 08:52
صدر بيان عقب الاجتماع المشترك الذي عُقد بين مكتب البلديات المركزي في حركة أمل وملف العمل البلدي في حزب الله.

وجاء في نص البيان:

ضمن اللقاءات والاجتماعات الدورية بين مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة امل والعمل البلدي المركزي ‏في حزب الله، عقد اجتماع بين المكتبيْن هو الأول للعام ٢٠٢٦ في مبنى العمل البلدي في حارة حريك. ‏

الاجتماع حضره عن الحركة مسؤول مكتب البلديات المركزي في الحركة بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب والأقاليم ‏الخمس، وعن حزب الله حضره مسؤول ملف العمل البلدي المركزي د. محمد بشير وأعضاء المكتب ومديرو المناطق.‏

المجتمعون ناقشوا عدة أمور وملفات تُعنى بالشأن البلدي والاختياري والتنموي في البلديات والاتحادات وصدر عنهم ‏المقررات التالية: ‏

أولاً: رحب المجتمعون باستكمال انتخابات روابط المختارين في كل لبنان، مشددين على دور المختار، الفاعل في القرى ‏والبلدات والمدن ولاسيما في استحقاق الانتخابات النيابية المُقبل من هذا العام.‏

ثانياً: ناقش المجتمعون قانون النفايات الجديد وتفاصيله القانونية والادارية والمالية، وهو استحقاق يفرض على البلديات ‏والاتحادات تحديات كبيرة خصوصاً لجهة تأمين الموارد المالية اللازمة لحين تنفيذ القانون، وقد أبدى المجتمعون ضرورة ‏تكثيف الجهود من الطرفيْن والتواصل مع جميع الجهات المعنية لمساعدة البلديات والاتحادات في مواجهة هذا الاستحقاق ‏الحساس.‏

ثالثاً: في ملف مستحقات البلديات، شكر المجتمعون وزارات المال والداخلية والاتصالات على انجاز ملف عائدات الهاتف ‏الخلوي للعام ٢٠٢٤، وتحويل الأموال إلى حسابات البلديات واتحادات البلديات، مطالبين بصرف المبالغ في أوقاتها وعدم ‏التأخير فيها، ورفع قيمة هذه المستحقات ولاسيما من مخصصات الهاتف نظراً للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها ‏البلديات.‏

رابعاً: طالب المجتمعون الحكومة والمعنيين بضرورة الاهتمام بملف ترميم ما خلفه العدوان الاسرائيلي على لبنان وإعادة ‏الإعمار ووضعه على سكك التنفيذ والنظر إلى الاف العائلات التي لا تزال نازحة ومهجرة عن قراها وبلداتها ولاسيما قرى ‏المواجهة الأمامية ودفع بدلات الإيواء للأماكن المستأجرة.  ‏
خامساً: استنكر المجتمعون الاعتداءات والاستهدافات التي تطال رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمختارين والعمال ‏والموظفين في الاتحادات والبلديات في القرى والبلدات وخصوصاً الجنوبية والذين يستشهدون يوميًا أثناء تأدية عملهم ‏وواجبهم الوطني، مطالبين وزارة الداخلية والحكومة وكل المعنيين برفع شكوى إلى المحافل الدولية لإدانة إسرائيل على ‏جرائمها بحق أشخاص مدنيين منتخبين يمارسون دورهم البلدي التنموي ومساعدة الأهالي في الإغاثة والعودة إلى بيوتهم.‏

سادساً: أشاد المجتمعون بالدور الفاعل الذي قامت به جمعية إرشاد في تنظيم ورشة العمل التدريبية للمخاتير، التي أُقيمت في ‏مجمع نبيه بري الثقافي – الرادار، مؤكدين أهمية هذه الورش التدريبية في تعزيز قدرات المخاتير ورفع مستوى الكفاءة ‏المهنية لديهم. كما نوّهوا بمدى الفعالية العملية التي حققتها هذه الورشة، وانعكاسها الإيجابي على تطوير الأداء في العمل ‏البلدي والاختياري، مشدّدين على ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه المبادرات النوعية لما لها من أثر مُباشر في خدمة ‏الشأن العام المحلي.‏

وفي الخِتام، شدّد المجتمعون على أهمية استمرار هذه اللقاءات والاجتماعات، مواكبةً لمختلف الاستحقاقات والملفات المتصلة ‏بالشأن البلدي والاختياري.‏
"مطالبات للحكومة بترميم ما دمّرته اسرائيل".. اجتماع لـ أمل و"حزب الله"!

محليات

حزب الله

حركة أمل

