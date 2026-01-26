النائب فريد البستاني يتابع موضوع إعادة إضاءة طريق الشوف

سنة 2019 وبمسعى ومتابعة من مع ، تمّ تركيب عواميد وإنارة الطريق الأساسي الذي يربط منطقة ملتقى النهرين ببلدة دير ، وذلك على الطاقة الشمسية. إلا أنّ مرور الوقت وعدم المواظبة على أعمال الصيانة، نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد وسرقة بعض البطاريات، أدى إلى توقّف الاضاءة على هذا الطريق الحيوي.

وبمسعى ومتابعة متجددة من النائب ، تم الحصول على وعد من وزارة الطاقة بصيانة كلّ عواميد الإضاءة وإعادة انارة هذا الطريق خلال فترة شهرين، وبالتالي تأمين السلامة لأهل ولكلّ زوارهم.