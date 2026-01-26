الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له

2026-01-26 | 09:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
مقالات ذات صلة
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له

محليات

قاسم:

معنيون

بمواجهة

التهديد

ونعتبره

تهديداً

ولدينا

الصلاحية

مناسباً

للتصدي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في المانيا.. توقيف لبناني يُشتبه بارتباطه بـ"حماس" (نداء الوطن)
الصحافي تمام نور الدين لـ"#وهلق_شو": الاهتمام الفرنسي بالملف اللبناني ثابت رغم محاولات أميركية عدة لإقصاء فرنسا

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
14:51
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق علي الطاهر من جهة الميدنة كفرمان
14:35
جبهة لبنان.. ماذا لو؟ - شاهد الفيديو
13:58
دعم قطري للبنان بنصف مليار دولار.. وإعادة الإعمار مؤجلة - شاهد التقرير
13:47
حقول تبغ ملوّثة ببراز بشري وأسواق معسّل مغشوش بالخشب… مداهمات جديدة في "لقمة وطن" الآن على الجديد
13:47
نوح زعيتر في استجوابه: "كنت ازرع بطاطا وشعير".. كيف يبدو سجنه؟ - شاهد التقرير
13:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026