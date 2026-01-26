عن استهداف إعلامي في قناة المنار.. "حزب الله" يُعلّق!

صدر عن العلاقات الإعلامية في ، البيان التالي:

تدين العلاقات الإعلامية في بشدة جريمة الاغتيال الغادرة التي ارتكبها بحق الإعلامي وإمام بلدة ‏الحوش في مدينة صور، الشيخ علي نورالدين، في اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، ويضاف إلى سجل العدو المليء ‏بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين والإنسانية جمعاء.‏



إن استهداف الإعلامي الشهيد الشيخ علي نورالدين يُنذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطال الجسم الإعلامي بكل ‏أشكاله ومسمياته، استمرارًا في سياسة الاغتيالات الممنهجة ومحاولات إسكات والصوت الحر، ما يستدعي من ‏الإعلاميين كافة ووزارة الإعلام والهيئات والنقابات والمؤسسات الإعلامية، والشخصيات السياسية والفكرية، التحرك ورفع ‏الصوت عالياً في كل المحافل المحلية والعربية والدولية لاسيما الحقوقية والقانونية والإنسانية للجم هذا التوحش الصهيوني.‏



إن العلاقات الإعلامية في حزب تتقدم بأحرّ التعازي والتبريكات من عائلة الشهيد، ومن الجسم الإعلامي اللبناني، سائلين ‏المولى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.‏