محليات

نعيم قاسم يختار "الانتحار".. واستياء رسمي في عين التينة! (نداء الوطن)

2026-01-27 | 00:38
نعيم قاسم يختار &quot;الانتحار&quot;.. واستياء رسمي في عين التينة! (نداء الوطن)
نعيم قاسم يختار "الانتحار".. واستياء رسمي في عين التينة! (نداء الوطن)

وضعت مصادر رسمية متابعة، عبر "نداء الوطن"، كلام "الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء تضامني نصرة لإيران والمرشد علي خامنئي أمس، في إطار "الاستهلاك المحلي" لترميم "الروح المعنوية المتهالكة" لعناصره وبيئته.

وأكدت المصادر أن "الواقع الميداني يكشف عن تشكيلات عسكرية منهكة فقدت توازنها، مما يجعل التهديد بالدخول في مواجهة جديدة، عملية انتحار. 

ويبدو أن "الحزب" الذي يبيع جمهوره شعارات المساندة، يدرك في غرفه المغلقة عجزه عن تجاوز سقف ما وصل إليه، بعد أن تآكلت قدراته على الردع والهجوم"، بحسب الصحيفة.

وكشفت معلومات حصلت عليها "نداء الوطن" أن "أصداء الاستياء الرسمي حيال تصريحات قاسم، وصلت إلى "عين التينة"، بانتظار أن تتولى مراجعها إبلاغ هذا المناخ لـ "حارة حريك". 

واعتبرت المصادر أن "ما أدلى به الأمين العام يصب أيضًا في خانة التشويش على جولة وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى بيروت وحزمة المساعدات التي تشكل متنفسًا حيويًا للبنان بعدما خنقته الأزمات الاقتصادية وساحات المحور المدمرة".
 
 
 
نعيم قاسم

نبيه بري

