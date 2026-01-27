نعيم قاسم يختار "الانتحار".. واستياء رسمي في عين التينة! (نداء الوطن)

وضعت مصادر رسمية متابعة، عبر "نداء الوطن"، كلام " لحزب ، الشيخ نعيم ، خلال لقاء تضامني نصرة لإيران والمرشد علي خامنئي أمس، في إطار "الاستهلاك المحلي" لترميم "الروح المعنوية المتهالكة" لعناصره وبيئته.



وأكدت المصادر أن "الواقع الميداني يكشف عن تشكيلات عسكرية منهكة فقدت توازنها، مما يجعل التهديد بالدخول في مواجهة ، عملية انتحار.



ويبدو أن "الحزب" الذي يبيع جمهوره شعارات المساندة، يدرك في غرفه المغلقة عجزه عن تجاوز سقف ما وصل إليه، بعد أن تآكلت قدراته على الردع والهجوم"، بحسب الصحيفة.



وكشفت معلومات حصلت عليها "نداء " أن "أصداء الاستياء الرسمي حيال تصريحات ، وصلت إلى " "، بانتظار أن تتولى مراجعها إبلاغ هذا المناخ لـ "حارة حريك".



واعتبرت المصادر أن "ما أدلى به يصب أيضًا في خانة التشويش على جولة وزير الدولة القطري عبد العزيز الخليفي إلى وحزمة المساعدات التي تشكل متنفسًا حيويًا للبنان بعدما خنقته الأزمات الاقتصادية وساحات المحور المدمرة".