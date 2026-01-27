اسرائيل تضغط.. لمفاوضات ثنائية! (الجمهورية)

كشفت مصادر سياسية لصحيفة الجمهورية، أنّ " وخلافاً لكل ما يُقال ويُشاع عن أنّ لجنة الميكانيزم انتهت، ما زال يعتبر أنّ اللجنة قائمة، وعلى هذا الأساس تدور في الكواليس السياسية وغير السياسية الداخلية والخارجية المرتبطة بهذه اللجنة، نقاشات ومشاورات لإعادة إحياء هذه اللجنة واستئناف اجتماعاتها ومهمّتها المناطة بها لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وحتى الآن لا يمكن الحديث عن إيجابيات جدّية واختراقات نوعية على هذا الصعيد، إلّا أنّه يمكن التأكيد على أنّ الأمور ليست مقفلة، وقد تعاود اللجنة اجتماعاتها خلال فترة وجيزة".