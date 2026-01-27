اسرائيل استهدفت إعلامياً بغارة.. "حركة أمل" تستنكر!

ينعى المكتب الإعلامي
المركزي في حركة أمل
الزميل الإعلامي الشهيد علي نور
الدين، الذي ارتقى إثر غارة مسيّرة إسرائيلية غادرة، في جريمة جديدة
تضاف إلى سجل الاعتداءات على لبنان
.
لقد كان الشهيد صوتا مهنيا ملتزما حمل رسالته بصدق وشجاعة، مؤمنا بأن الكلمة الصادقة مسؤولية وطنية في مواجهة العدوان.
إن استهداف الإعلاميين يكشف طبيعة العدو
الساعي لإسكات الصوت الحر، فيما سيواصل الإعلام المقاوم أداء دوره في نقل الحقيقة وفضح الجرائم.
يتقدم المكتب الإعلامي المركزي بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد وإلى قناة
المنار وكل الإعلاميين المقاومين، مؤكدا دعمه الثابت
لرسالتهم.