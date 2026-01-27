عاجل
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
محليات

أميركا "تُغري" لبنان.. نحو السلام؟! (المدن)

2026-01-27 | 00:58
أميركا &quot;تُغري&quot; لبنان.. نحو السلام؟! (المدن)
أميركا "تُغري" لبنان.. نحو السلام؟! (المدن)

كشفت مصادر لصحيفة المدن، عن حوافز وإغراءاتٍ تطرحها الولايات المتّحدة على لبنان لتشجيعه على الدخول في مسار "السلام المستدام".


وفي الاتصالات الجارية، تطلق الوعود بتحقيقها بالتنسيق مع قوى دوليّة وعربيّة وجهات مانحة. ويمكن اختصار هذه الحوافز بالآتي:

- تحريك المساعدات التي تقارب 11 مليار دولارٍ، والمجمّدة خصوصًا منذ مؤتمر "سيدر" 2018، والمخصّصة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة وترميم البنى التحتيّة وتحريك الاقتصاد.

- تفعيل قطاع الطاقة، من خلال إعطاء الضوء الأخضر الأميركيّ لشركات التنقيب العالميّة كي تستأنف العمل في البلوكات البحريّة اللبنانيّة، وكذلك الإفراج عن مشاريع استجرار الطاقة والغاز برًّا عبر الحدود إلى لبنان، ما يساعده على إنهاء أزمة الكهرباء.

- ضمان موافقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على منح لبنان قروضًا ميسرةً لإخراج القطاع المصرفي والمالي من أزماته وتحفيز النموّ الاقتصادي، وهو أمر معطّل حاليًّا بسبب تعثر الوفاء بالشروط السياسية والإصلاحية على حدٍّ سواء.

- تقديم دعمٍ عسكريٍّ "نوعيٍّ" إلى حدٍّ ما للجيش، كالتقنيات العسكريّة المتطوّرة وأبراج المراقبة الحدوديّة، بما يمكّنه من بسط السيادة الكاملة.

- اقتراح إنشاء المنطقة الاقتصاديّة على الحدود الجنوبيّة، تحت إشرافٍ ورعايةٍ أميركيّين، مع وعودٍ بخلق آلاف فرص العمل للبنانيّين.
 
 
 
