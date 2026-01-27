عاجل
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الجديد
01:39
بـ 3 صواريخ.. اسرائيل تستهدف عاملاً "مصرياً" وطالباً! (فيديو)
15:51
لحظة هجوم خنزير على متزلجين - شاهد الفيديو
11:18
قاسم: "سنتصدى لأي تهديد يتعرض له الولي الفقيه" - شاهد الفيديو
09:17
من كاميرا مراقبة.. لحظة استهداف سيارة! (فيديو)
08:23
بري لن يرضى بحرب "إسناد إيران"! (فيديو)
محليات
جلسة لمناقشة موازنة العام 2026.. مراسل الجديد ينقل المشهد
2026-01-27 | 03:14
A-
A+
جلسة لمناقشة موازنة العام 2026.. مراسل الجديد ينقل المشهد
كنعان بعد لجنة المال: مصرّ على تضمين موازنة 2026 الحد الأدنى من العدالة
بري يدعو الى جلسات لمناقشة الموازنة العامة
من داخل المجلس النيابي.. مراسل الجديد ينقل الأجواء قبيل جلسة مناقشة الموازنة
محليات
لمناقشة
موازنة
العام
2026..
مراسل
الجديد
المشهد
من داخل المجلس النيابي.. مراسل الجديد ينقل الأجواء قبيل جلسة مناقشة الموازنة
من محيط ساحة النجمة.. الجديد تواكب تحرك العسكريين المتقاعدين
04:12
04:12
04:02
04:02
03:58
03:58
محليات
04:12
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
محليات
04:02
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
محليات
03:58
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
04:12
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
04:02
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
03:58
بالفيديو.. العسكريون المتقاعدون يعترضون موكب النواب
03:49
من داخل المجلس النيابي.. مراسل الجديد ينقل الأجواء قبيل جلسة مناقشة الموازنة
03:28
من محيط ساحة النجمة.. الجديد تواكب تحرك العسكريين المتقاعدين
02:54
02:54
من محيط ساحة النجمة.. الجديد تواكب تحرك العسكريين المتقاعدين
2026-01-26
الوكالة الوطنية: طيران مسيّر في أجواء صور وبلدات القضاء
2025-12-16
نادين نسيب نجيم ضيفة الحلقة الأولى من برنامج Neshan X الليلة الساعة 21:30 على الجديد
2025-12-27
الحدث - علي نور الدين - الحلقة الكاملة
2026-01-26
لأول مرة.. الذهب يسجّل سعرًا قياسيًا
2026-01-07
نائب الرئيس الأميركي لفوكس نيوز: نقول للنظام في فنزويلا سنسمح لك ببيع النفط ما دمت تخدم مصالحنا الوطنية
03:14
02:54
13:18
مقدمة النشرة المسائية 26-01-2026
2026-01-25
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026
2026-01-24
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
2026-01-24
بالفيديو - نجاة ثلاثة مواطنين سقطوا أثناء ممارسة رياضة الطيران الشراعي بين غوسطا وجونية
محليات
عن استهداف إعلامي في قناة المنار.. "حزب الله" يُعلّق!
12:00
عن استهداف إعلامي في قناة المنار.. "حزب الله" يُعلّق!
محليات
"ناطريتك تنزلي".. لحظات ما قبل استشهاد الاعلامي علي نور الدين
02:07
"ناطريتك تنزلي".. لحظات ما قبل استشهاد الاعلامي علي نور الدين
محليات
الغارة الإسرائيلية إستهدفت إعلامياً في قناة المنار (صورة)
10:56
الغارة الإسرائيلية إستهدفت إعلامياً في قناة المنار (صورة)
خاص الجديد
بلبلة بعد "خطاب قاسم".. والاعمار مقابل السلاح!
12:32
بلبلة بعد "خطاب قاسم".. والاعمار مقابل السلاح!
محليات
نعيم قاسم يختار "الانتحار".. واستياء رسمي في عين التينة! (نداء الوطن)
00:38
نعيم قاسم يختار "الانتحار".. واستياء رسمي في عين التينة! (نداء الوطن)
محليات
نائب رداً على الشيخ نعيم قاسم: "فك عن لبنان"!
12:57
نائب رداً على الشيخ نعيم قاسم: "فك عن لبنان"!
