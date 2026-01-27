من محيط ساحة النجمة.. الجديد تواكب تحرك العسكريين المتقاعدين

كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران

كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران