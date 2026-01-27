"سيراً على الأقدام".. اسرائيل تستهدف شخصاً بشكل مباشر!

شنت مسيرة اسرائيلية، غارة على باتولية.



ولاحقاً، أفاد مراسل الجديد، بأن "الغارة على باتوليه استهدفت شخصاً، بشكل مباشر، كان يتنقل سيراً على الأقدام، ما أدى الى استشهاده".