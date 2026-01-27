وبموجب القرار الجديد الرقم 93، جرى تعديل البند من المادة التاسعة، بحيث حُدّدت التعرفة الرسمية القصوى لبدل خدمة ركن السيارات بمبلغ 400,000 ، تُستوفى لقاء استلام السيارة من الزبون وتسليمها إلى راكني السيارات.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى مجموعة من المراسيم والقوانين النافذة، أبرزها قانون السير الجديد، والأنظمة الإدارية، إضافة إلى النصوص التي ترعى إنشاء واستثمار المؤسسات السياحية، في إطار تنظيم هذا القطاع والحدّ من الفوضى التي رافقت تسعير خدمة ركن السيارات في عدد من المناطق.

ونصّ القرار على العمل به فور نشره في ، على أن يُبلّغ إلى الجهات المعنية حيث تدعو الحاجة، ما يجعله نافذًا بشكل فوري على كامل الأراضي .