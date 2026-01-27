أمطار وحرارة متدنية.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في







وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:



يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط تدريجا، بمنخفض جوي محدود الفاعلية يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ينحسر يوم الخميس ، مع بقاء بعض التقلبات المحلية.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر الثاني في بين 13و 19، في بين9 و 17 درجة وفي بين 3 و 13 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر، تهطل أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها، تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا الى 1500متر.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ،تهطل أمطار متفرقة موحلة في بدايتها، تشتد أحيانا في المناطق الجنوبية مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و يتوقع حدوث انفراجات.



الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع فرص هطول أمطار خفيفة محلية وبعض الثلوج على ارتفاع 1800متر.



الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة محلية ليلا.