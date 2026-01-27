"الإنسان هو الاستثمار الأسمى".. مراد خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون: صندوق الزكاة يحفظ الكرامة

أكّد النائب حسن مراد، خلال حفل توقيع بروتوكول التعاون بين الدولية وصندوق الزكاة، الذي أُقيم في حرم الجامعة – فرع ، أن هذا التعاون يشكّل خطوة متقدمة نحو التكامل البنّاء بين المؤسسات الأكاديمية وتلك التي تؤدي دوراً اجتماعياً وإنسانياً.



وشدّد مراد على أن هذا التعاون لا يقتصر على الإطار الإداري، بل يؤسّس لشراكة حقيقية في خدمة الإنسان، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، ودعم التعليم كرافعة أساسية للنهوض بالمجتمع.



وأشار إلى أن الدولية أدّت رسالتها التعليمية بروح عالية من المسؤولية المجتمعية، من خلال تمكين وفتح أمامهم من دون تمييز، في حين يضطلع صندوق الزكاة بدور رائد في دعم الفئات المحتاجة، وتوجيه أموال الزكاة في مساراتها الصحيحة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة الإنسان.



ولفت مراد إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى دعم الطلاب المحتاجين، وتعزيز فرص التعليم، وتنفيذ برامج ذات أثر اجتماعي وإنساني ملموس، موجهاً الشكر إلى القيمين على الجامعة وصندوق الزكاة، ومؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأسمى، ومتمنياً أن يشكّل هذا التعاون خطوة موفّقة في خدمة المجتمع.



بدوره، تحدث رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة الجوزو عن التعاون القائم مع الجامعة الدولية، مؤكداً أنه يندرج في إطار استكمال النهج الذي يعتمده صندوق الزكاة في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التربوية والجامعات، بهدف دعم وتمكين الطلاب المحتاجين من استكمال تعليمهم الجامعي.



وأشار الجوزو إلى أن هذا التعاون يتم بالتنسيق مع معالي الوزير حسن مراد، ومن خلال بروتوكول تعاون يقوم على قناعة راسخة بأن التعليم يشكل الاستثمار الحقيقي في بناء الأجيال وتحصين الأوطان.



وأعرب عن أمله في أن يتوسع هذا التعاون ليشمل مختلف المناطق اللبنانية، مع هذا الصرح التعليمي الكبير، بما يسهم في دعم أهلنا وناسنا والوقوف إلى جانب الطلاب المحتاجين في مسيرتهم التعليمية.