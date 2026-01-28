الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
البرامج
محليات
بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص
2026-01-28 | 11:05
وقع اشكال مسلح في منطقة حي السلم استخدم خلاله قذيفة ار بي جي (B7)ادت الى اصابة احد الاشخاص. ولاحقا حضرت قوى من
الجيش اللبناني
وعملت على ضبط الوضع.
سلاح وتكسير وتهديد.. في حي السلم - شاهد الفيديو
في حي السلم.. اشتباك على خلفية مخدّرات
الوكالة الوطنية: دبابة اسرائيلية استهدفت منزلاً في منطقة السلم عند أطراف عيترون بقذيفتين
بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص
محليات
لبنان
اشكال
حي السلم
