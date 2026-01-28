الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص

2026-01-28 | 11:05
بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص
بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص

وقع اشكال مسلح في منطقة حي السلم استخدم خلاله قذيفة ار بي جي (B7)ادت الى اصابة احد الاشخاص. ولاحقا حضرت قوى من الجيش اللبناني وعملت على ضبط الوضع.


بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص

محليات

لبنان

اشكال

حي السلم

Aljadeed
