وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني: نسأل وزير الطاقة لماذا التغذية الكهربائية 4 ساعات فقط؟
وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني: نسأل وزير الطاقة لماذا التغذية الكهربائية 4 ساعات فقط؟
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
فرنجية: لن أمنح صوتي لهذه الموازنة ما لم يُعاد النظر بها لتستجيب لحاجات المواطنين
فرنجية: لن أمنح صوتي لهذه الموازنة ما لم يُعاد النظر بها لتستجيب لحاجات المواطنين
مناقشات الموازنة.. chatgpt له كلمته أيضاً (صورة وتفاصيل)
لليوم الثاني مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
بالفيديو.. لحظة وصول الشرع الى موسكو
كشفت المستور.. همسات بوصعب لبري: ستسقط الموازنة (فيديو)
مراسل الجديد: وزير الداخلية أحمد الحجار وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
2026-01-29 | 03:06
مراسل الجديد: وزير الداخلية أحمد الحجار وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
