بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم

عاجل
جابر: 27 شركة عربية ودولية أبدت اهتمامها بمشروع مطار القليعات
جابر: 27 شركة عربية ودولية أبدت اهتمامها بمشروع مطار القليعات
جابر: باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026
جابر: باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026
جابر: خصّصنا 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية و150 مليون دولار للبنى التحتية ومن الضروري الانتقال بدوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الاصطناعي
جابر: خصّصنا 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية و150 مليون دولار للبنى التحتية ومن الضروري الانتقال بدوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الاصطناعي
جابر: لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص
جابر: لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص
جابر: موافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان
جابر: موافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان
جابر: الإنضباط المالي ضرورة وترشيد الإنفاق لم يكن تقشّفًا بل حماية للأولويات
جابر: الإنضباط المالي ضرورة وترشيد الإنفاق لم يكن تقشّفًا بل حماية للأولويات
وزير المال ياسين جابر: استمعت إلى جميع الملاحظات التي سجّلها النواب ونؤكد أننا ندرك ما طرحه بعضهم ونحن ملتزمون الأخذ به ضمن اعتبارات محددة أبرزها أن الانضباط المالي ليس خياراً
وزير المال ياسين جابر: استمعت إلى جميع الملاحظات التي سجّلها النواب ونؤكد أننا ندرك ما طرحه بعضهم ونحن ملتزمون الأخذ به ضمن اعتبارات محددة أبرزها أن الانضباط المالي ليس خياراً
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
04:56
"نحن كمان منقاتل".. ريفي يرد على نائب الحزب (شاهد الفيديو)
04:34
مناقشات الموازنة.. chatgpt له كلمته أيضاً (صورة وتفاصيل)
2026-01-28
لليوم الثاني مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2026-01-28
بالفيديو.. لحظة وصول الشرع الى موسكو
2026-01-28
كشفت المستور.. همسات بوصعب لبري: ستسقط الموازنة (فيديو)
محليات
بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم
2026-01-29 | 06:48
A-
A+
بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم
مقالات ذات صلة
بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة.. مراسل الجديد ينقل المستجدات
بري يرفع الجلسة النيابية المسائية لمناقشة موازنة 2026 على أن تستأنف غداً الأربعاء عند الساعة 11
الرئيس بري رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة الى تمام الساعة 6 من مساء اليوم
بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم
محليات
مناقشة
الموازنة
الساعة
الخامسة
اليوم
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: يُحتمل أن يرد وزير المال ياسين جابر باسم الحكومة على مداخلات النواب
الرئيس عون للسفراء في الإدارة المركزية: سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا عن التعقيدات وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج
اقرأ ايضا في محليات
10:26
جابر: 27 شركة عربية ودولية أبدت اهتمامها بمشروع مطار القليعات
10:26
جابر: 27 شركة عربية ودولية أبدت اهتمامها بمشروع مطار القليعات
10:25
جابر: باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026
10:25
جابر: باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026
10:24
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 29-01-2026
10:24
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 29-01-2026
يحدث الآن
محليات
10:26
جابر: 27 شركة عربية ودولية أبدت اهتمامها بمشروع مطار القليعات
محليات
10:25
جابر: باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026
خاص الجديد
10:24
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 29-01-2026
اخترنا لك
جابر: 27 شركة عربية ودولية أبدت اهتمامها بمشروع مطار القليعات
10:26
جابر: باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026
10:25
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 29-01-2026
10:24
جابر: خصّصنا 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية و150 مليون دولار للبنى التحتية ومن الضروري الانتقال بدوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الاصطناعي
10:23
جابر: لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص
10:19
جابر: موافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان
10:16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:52
للمشاهدة مباشرة.. مجلس النواب يستكمل جلسة موازنة العام 2026
2026-01-01
لبنان سيدخل مرحلة مفصلية دقيقة! (الأنباء الالكترونية)
2026-01-27
"نهفات" الرئيس بري لا تغيب عن جلسة البرلمان (شاهد التقرير)
01:07
وزير الخارجية الفرنسي: ندعم وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية
2026-01-28
اسرائيل تتوعد في قلب الضاحية.. وعملية جديدة! (الديار)
2026-01-24
انهيار 3 مبانٍ بغضون أيام.. مراسل الجديد يواكب حادثة طرابلس
بالفيديو
بالفيديو
05:41
نقل مباشر لاستكمال جلسة مناقشة موازنة عام 2026 لليوم الثالث من مجلس النواب
13:07
مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026
2026-01-27
امل حجازي: الحجاب بفترة من الفترات تعبلي نفسيتي وحسيت اني خَتيرت على بكير
2026-01-27
امل حجازي عن خلعها الحجاب: خلعت شقفة قماش يمكن لغيري بتعنيلون كتير
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-01-2026
2026-01-27
مي حريري تقلق الجمهور على صحتها بعد دخولها المستشفى
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:59
"ما عنا شي نعطيه للأساتذة".. مكتب الرئيس سلام ينفي!
محليات
07:59
"ما عنا شي نعطيه للأساتذة".. مكتب الرئيس سلام ينفي!
خاص الجديد
15:07
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
خاص الجديد
15:07
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
محليات
11:05
بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص
محليات
11:05
بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص
عربي و دولي
00:58
وسط حالة من الضبابية.. الذهب يحطم الأرقام القياسية والفضة ترتفع
عربي و دولي
00:58
وسط حالة من الضبابية.. الذهب يحطم الأرقام القياسية والفضة ترتفع
عربي و دولي
08:32
العثور على الفنانة هدى شعراوي مقتولة في منزلها (صورة)
عربي و دولي
08:32
العثور على الفنانة هدى شعراوي مقتولة في منزلها (صورة)
محليات
00:47
مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا: تسليم من أمضوا 10 سنوات سجنية
محليات
00:47
مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا: تسليم من أمضوا 10 سنوات سجنية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026