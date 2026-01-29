بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة.. مراسل الجديد ينقل المستجدات

أقامت مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش بالتعاون مع المركزين الطبيَّين للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى سان جون يومًا طبيًّا مجانيًّا للمواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في مدرسة برج البراجنة الرابعة الرسمية المختلطة، تضمّن استشارات طبية وفحوصات مخبرية مختلفة وتوزيع أدوية.