بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة.. مراسل الجديد ينقل المستجدات

أقامت مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش بالتعاون مع المركزين الطبيَّين للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى سان جون يومًا طبيًّا مجانيًّا للمواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في مدرسة برج البراجنة الرابعة الرسمية المختلطة، تضمّن استشارات طبية وفحوصات مخبرية مختلفة وتوزيع أدوية.
كشف نائب رئيس الوزراء طارق متري لوكالة فرانس برس، أن "لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة".
بناءً على توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام، وبإيعاز من وزير الداخلية أحمد الحجار، ستباشر القوى الأمنية اعتباراً من يوم الاثنين تنفيذ حملة مشددة على الدراجات النارية (الموتسيكلات) والتكتوك غير المسجّلين.