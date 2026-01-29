الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة.. مراسل الجديد ينقل المستجدات

2026-01-29 | 06:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة.. مراسل الجديد ينقل المستجدات
بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة.. مراسل الجديد ينقل المستجدات


مقالات ذات صلة
بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة الخامسة.. مراسل الجديد ينقل المستجدات

محليات

مجلس النواب

الجديد

نبيه بري

الموازنة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس عون للسفراء في الإدارة المركزية: سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا عن التعقيدات وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج
جدل حول السلاح في المجلس.. وبري يتدخل!

اقرأ ايضا في محليات

في الضاحية الجنوبية.. الجيش يقيم يوماً صحياً مجانياً (صور)
10:27

في الضاحية الجنوبية.. الجيش يقيم يوماً صحياً مجانياً (صور)

أقامت مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش بالتعاون مع المركزين الطبيَّين للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى سان جون يومًا طبيًّا مجانيًّا للمواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في مدرسة برج البراجنة الرابعة الرسمية المختلطة، تضمّن استشارات طبية وفحوصات مخبرية مختلفة وتوزيع أدوية.

10:27

في الضاحية الجنوبية.. الجيش يقيم يوماً صحياً مجانياً (صور)

أقامت مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش بالتعاون مع المركزين الطبيَّين للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى سان جون يومًا طبيًّا مجانيًّا للمواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في مدرسة برج البراجنة الرابعة الرسمية المختلطة، تضمّن استشارات طبية وفحوصات مخبرية مختلفة وتوزيع أدوية.

بشأن الموقوفين السوريين.. اتفاقية بين لبنان وسوريا الأسبوع المقبل
09:36

بشأن الموقوفين السوريين.. اتفاقية بين لبنان وسوريا الأسبوع المقبل

كشف نائب رئيس الوزراء طارق متري لوكالة فرانس برس، أن "لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة".

09:36

بشأن الموقوفين السوريين.. اتفاقية بين لبنان وسوريا الأسبوع المقبل

كشف نائب رئيس الوزراء طارق متري لوكالة فرانس برس، أن "لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة".

حملة مشددة على "الموتسيكلات".. الاثنين تبدأ!
09:31

حملة مشددة على "الموتسيكلات".. الاثنين تبدأ!

بناءً على توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام، وبإيعاز من وزير الداخلية أحمد الحجار، ستباشر القوى الأمنية اعتباراً من يوم الاثنين تنفيذ حملة مشددة على الدراجات النارية (الموتسيكلات) والتكتوك غير المسجّلين.

09:31

حملة مشددة على "الموتسيكلات".. الاثنين تبدأ!

بناءً على توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام، وبإيعاز من وزير الداخلية أحمد الحجار، ستباشر القوى الأمنية اعتباراً من يوم الاثنين تنفيذ حملة مشددة على الدراجات النارية (الموتسيكلات) والتكتوك غير المسجّلين.

يحدث الآن

اخترنا لك
في الضاحية الجنوبية.. الجيش يقيم يوماً صحياً مجانياً (صور)
10:27
بشأن الموقوفين السوريين.. اتفاقية بين لبنان وسوريا الأسبوع المقبل
09:36
حملة مشددة على "الموتسيكلات".. الاثنين تبدأ!
09:31
تاريخ المناظرات في لبنان.. وأبرز المواجهات (فيديو)
09:11
النائب فادي كرم لـ #هنا_بيروت: الموازنة هي أرقام وحسابات لذلك ستكون فاشلة ولن ترضي القطاعات
09:04
فيصل كرامي لـ #هنا_بيروت: اؤيد طرح رئيس الجمهورية الالتزام بالمهل الدستورية بشأن الانتخابات النيابية
08:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026