4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

ضغط الوقت يرهق لبنان… والسلاح يحدّد مستقبل الدعم

2026-01-29 | 13:36
ضغط الوقت يرهق لبنان… والسلاح يحدّد مستقبل الدعم
ضغط الوقت يرهق لبنان… والسلاح يحدّد مستقبل الدعم

أمام زوبعة مجلس النواب وموازنة العام وأمام السجال المالي-السياسي الانتخابي تراجعت باقي العناوين الى الخلف على أن يشهد طالع الاسبوع المقبل وبعد عاصفة السجالات عودة العناوين السياسية والميدانية الأهم الى الواجهة وأولها زيارة قائد الجيش العماد رودلف هيكل الى واشنطن نهاية الأسبوع وهي زيارة منتظرة ويفترض أن يعقد خلالها هيكل لقاءات في وزارة الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي.

فيما بات معلوما أن الملف الأبرز هو حصرية السلاح ومراحلها بعد جنوب الليطاني واحتياجات الجيش عديدا وعتادا لانتشار ميداني تشوبه معوقات لوجستية وإسرائيلية وانطلاقا من هذا المعطى تغيب خطة الجيش بمرحلتها الثانية عن جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع واالاسبوع المقبل على الأرجح بانتظار عودة قائد الجيش الى بيروت داخليا لا بوادر لأي تقدم في الأزمة القائمة بين حزب الله ورئيس الجمهورية وسط ترقب ومتابعة دولية للمواقف اللبنانية علما أن مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن دولا عدة بينها عربية وأجنبية لا تزال قلقة من كيفية تعامل لبنان مع ملف السلاح وهو ما سيترجم في حجم الدعم المالي والعسكري في المراحل المقبلة فضلا عن توجس من عامل الوقت باعتباره عامل ضغط اساسيا. 
 
ضغط الوقت يرهق لبنان… والسلاح يحدّد مستقبل الدعم

قيادة الجيش: تسلّمنا هبة من المساعدات الغذائية مقدّمة من المملكة الأردنية عبر معبر المصنع بحضور السفير وليد الحديد وممثل قائد الجيش
الجيش يتسلم هبة مقدمة من المملكة الأردنية

اقرأ ايضا في محليات

باسيل يتحدّى جعجع إلى مناظرة علنية: لنكشف الفاسد والمجرم
16:04

باسيل يتحدّى جعجع إلى مناظرة علنية: لنكشف الفاسد والمجرم

كتب النائب جبران باسيل في منشور عبر حسابه على منصة "إكس":

"ادعو مارسيل غانم لينظّم مناظرة بيني وبين سمير جعجع لنكشف فيها للرأي العام اللبناني من هو الفاسد والمجرم والمرتكب بحق المسيحيين واللبنانيين ودولتهم ووطنهم. اعرف انّه لن يجرؤ لأنه جبان ولأني سأكشف كل كذبه وجرائمه، ليس بحق الناس الذين نحرهم يوماً، ولكن بحق الكيان الذي ينحره كل يوم."

16:04

باسيل يتحدّى جعجع إلى مناظرة علنية: لنكشف الفاسد والمجرم

كتب النائب جبران باسيل في منشور عبر حسابه على منصة "إكس":

"ادعو مارسيل غانم لينظّم مناظرة بيني وبين سمير جعجع لنكشف فيها للرأي العام اللبناني من هو الفاسد والمجرم والمرتكب بحق المسيحيين واللبنانيين ودولتهم ووطنهم. اعرف انّه لن يجرؤ لأنه جبان ولأني سأكشف كل كذبه وجرائمه، ليس بحق الناس الذين نحرهم يوماً، ولكن بحق الكيان الذي ينحره كل يوم."

باسيل يتحدّى جعجع إلى مناظرة علنية: لنكشف الفاسد والمجرم
16:04
أصحاب المنزل الذي تمركزت بالقرب منه قوة إسرائيلية في أطراف بلدة يارون غادروه قبل وصول القوة إليه
15:45
توغل دبابة ميركافا واليتين عسكريتين اسرائيليتين باتجاه بلدة يارون وتمركزها في محيط أحد المنازل المأهولة
15:38
Top 5 إشكالات برلمانية.. واين لبنان؟ (فيديو)
15:13
الحزب والحركة أبرزهما.. إليكم الكتل التي وافقت على الموازنة
15:10
وزير المال ياسين جابر: لو سقطت هذه الموازنة لكنا سنلجأ الى موازنة الاثني عشرية والجميع يتذكر ما تسببت به سلسلة الرتب والرواتب لذلك لا يجب التسرع في القرارات
15:08
