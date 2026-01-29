الجيش يتسلم هبة مقدمة من المملكة الأردنية

تسلّم الجيش في مديرية القوامة – كفرشيما هبة وصلت برًا عن طريق معبر المصنع الحدودي مقدمة من ، تتضمن مساعدات غذائية، بحضور سفير الهاشمية وليد الحديد، وممثل العماد رودولف هيكل.

وشكر ممثل قائد الجيش على تقديم الهبة، مثمّنًا دور السلطات الأردنية في دعم .