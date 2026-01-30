الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من حزب الله في منطقة صديقين جنوبي لبنان

ترامب: الأسطول المتجه إلى إيران أكبر من الذي ذهب لفنزويلا

متري: أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين سيتم تسليمهم الى سوريا بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق