بعد إصابة معلمة وابنتها بالغارات الاسرائيلية.. وزيرة التربية تناشد!

إستنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما
كرامي الاعتداءات الاسرائيلية على بلدة الدوير قضاء النبطية
، والتي تسببت باصابة المعلمة السيدة رانيا رسلان وابنتها.
وكلفت الوزيرة مدير التعليم الأساسي الاستاذ جورج
داود متابعة وضعها ، وتبين له ان إصابة المعلمة تمت معالجتها في مستشفى المنطقة، أما ابنتها فقد تم نقلها إلى إحدى المستشفيات الجامعية في بيروت
.
كذلك اتصل داوود برئيس المنطقة التربوية في النبطية أكرم بو شقرا لمتابعة وضع المدارس والأسرة التربوية في المنطقة.
وجددت الوزيرة كرامي نداءها إلى الدول الكبرى والمؤثرة في العالم
، من اجل وضع حد للاعتداءات وتحييد المدنيين والمؤسسات التربوية عن الأعمال العسكرية.