بعد إصابة معلمة وابنتها بالغارات الاسرائيلية.. وزيرة التربية تناشد!

إستنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة كرامي الاعتداءات الاسرائيلية على بلدة الدوير قضاء ، والتي تسببت باصابة المعلمة السيدة رانيا رسلان وابنتها.وكلفت الوزيرة مدير التعليم الأساسي الاستاذ داود متابعة وضعها ، وتبين له ان إصابة المعلمة تمت معالجتها في مستشفى المنطقة، أما ابنتها فقد تم نقلها إلى إحدى المستشفيات الجامعية في .كذلك اتصل داوود برئيس المنطقة التربوية في النبطية أكرم بو شقرا لمتابعة وضع المدارس والأسرة التربوية في المنطقة.وجددت الوزيرة كرامي نداءها إلى الدول الكبرى والمؤثرة في ، من اجل وضع حد للاعتداءات وتحييد المدنيين والمؤسسات التربوية عن الأعمال العسكرية.