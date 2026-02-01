الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

النائب الياس جرادي لـ #وهلق_شو: موقفي خلال الجلسة كان واضحاً وصريحاً وقلت إن هذه الموازنة تشكّل "خيبة أمل" المطلوب من الحكومات وضع رؤية اقتصادية واضحة

2026-02-01 | 15:51
النائب الياس جرادي لـ #وهلق_شو: موقفي خلال الجلسة كان واضحاً وصريحاً وقلت إن هذه الموازنة تشكّل "خيبة أمل" المطلوب من الحكومات وضع رؤية اقتصادية واضحة
النائب الياس جرادي لـ #وهلق_شو: موقفي خلال الجلسة كان واضحاً وصريحاً وقلت إن هذه الموازنة تشكّل "خيبة أمل" المطلوب من الحكومات وضع رؤية اقتصادية واضحة
النائب الياس جرادي لـ #وهلق_شو: موقفي خلال الجلسة كان واضحاً وصريحاً وقلت إن هذه الموازنة تشكّل "خيبة أمل" المطلوب من الحكومات وضع رؤية اقتصادية واضحة

Aljadeed
وزارة الصحة: جريح جراء الغارة الاسرائيلية على معروب ليل أمس
مواد سامة وقلق بين الأهالي… بلدية عيتا الشعب تصدر بيانًا

وفاة والد السيد حسن نصرالله
وفاة والد السيد حسن نصرالله

توفي اليوم السيد عبد الكريم نصرالله والد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

وفاة والد السيد حسن نصرالله

توفي اليوم السيد عبد الكريم نصرالله والد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

صواريخ طائشة والجيش يستنفر (نداء الوطن)
صواريخ طائشة والجيش يستنفر (نداء الوطن)

أكد مصدر رسمي لـ «نداء الوطن» أن إجراءات الجيش تشدّدت على الأرض خصوصًا بعد إعلان الشيخ قاسم نيته الدخول في حرب إسناد إيران. وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الأمنية تطول جنوب الليطاني وشماله، في حين تتصاعد المخاوف من دخول فريق ثالث على الخط وإطلاق صواريخ من لبنان من أجل إشعال حرب جديدة.

صواريخ طائشة والجيش يستنفر (نداء الوطن)

أكد مصدر رسمي لـ «نداء الوطن» أن إجراءات الجيش تشدّدت على الأرض خصوصًا بعد إعلان الشيخ قاسم نيته الدخول في حرب إسناد إيران. وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الأمنية تطول جنوب الليطاني وشماله، في حين تتصاعد المخاوف من دخول فريق ثالث على الخط وإطلاق صواريخ من لبنان من أجل إشعال حرب جديدة.

الأهالي "دلّوا" والجيش نفّذ.. حزب الله غير متعاون (الشرق الأوسط)
الأهالي "دلّوا" والجيش نفّذ.. حزب الله غير متعاون (الشرق الأوسط)

قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن "حزب الله" لم يكن متعاوناً في جنوب الليطاني إنما لم يتصادم مع الجيش خلال تنفيذه حصرية السلاح وتوضح أن "الجيش كان يقوم باكتشاف الأنفاق ومخازن الأسلحة بنفسه وينفذ مهامه، لكن حزب الله لم يقدم له خرائط بمكان وجودها مشيرة إلى أنه يسجّل في هذا الإطار تعاون لافت ومقدّر من الأهالي الذين كانوا في أحيان كثيرة هم من يرشدون الجيش إلى مراكز الأسلحة.

الأهالي "دلّوا" والجيش نفّذ.. حزب الله غير متعاون (الشرق الأوسط)

قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن "حزب الله" لم يكن متعاوناً في جنوب الليطاني إنما لم يتصادم مع الجيش خلال تنفيذه حصرية السلاح وتوضح أن "الجيش كان يقوم باكتشاف الأنفاق ومخازن الأسلحة بنفسه وينفذ مهامه، لكن حزب الله لم يقدم له خرائط بمكان وجودها مشيرة إلى أنه يسجّل في هذا الإطار تعاون لافت ومقدّر من الأهالي الذين كانوا في أحيان كثيرة هم من يرشدون الجيش إلى مراكز الأسلحة.

وفاة والد السيد حسن نصرالله
صواريخ طائشة والجيش يستنفر (نداء الوطن)
الأهالي "دلّوا" والجيش نفّذ.. حزب الله غير متعاون (الشرق الأوسط)
بالفيديو.. لحظة استهداف "الرابيد" في الدوير جنوب لبنان
علي بردى لـ #وهلق_شو: حزب الله هو الطرف الوحيد الذي يمثل عقبة في وجه السياسة الأميركية في وقت تُجرى فيه مفاوضات حاسمة ومصيرية بين الولايات المتحدة وإيران
علي بردى لـ #وهلق_شو: الولايات المتحدة تدعم لبنان ولو لم تكن هناك تفاهمات أساسية على بعض العناصر الجوهرية لما تمت هذه الزيارة
