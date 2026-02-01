النائب الياس جرادي لـ #وهلق_شو: موقفي خلال الجلسة كان واضحاً وصريحاً وقلت إن هذه الموازنة تشكّل "خيبة أمل" المطلوب من الحكومات وضع رؤية اقتصادية واضحة

توفي اليوم السيد عبد الكريم نصرالله والد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
أكد مصدر رسمي لـ «نداء الوطن» أن إجراءات الجيش تشدّدت على الأرض خصوصًا بعد إعلان الشيخ قاسم نيته الدخول في حرب إسناد إيران. وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الأمنية تطول جنوب الليطاني وشماله، في حين تتصاعد المخاوف من دخول فريق ثالث على الخط وإطلاق صواريخ من لبنان من أجل إشعال حرب جديدة.
قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن "حزب الله" لم يكن متعاوناً في جنوب الليطاني إنما لم يتصادم مع الجيش خلال تنفيذه حصرية السلاح وتوضح أن "الجيش كان يقوم باكتشاف الأنفاق ومخازن الأسلحة بنفسه وينفذ مهامه، لكن حزب الله لم يقدم له خرائط بمكان وجودها مشيرة إلى أنه يسجّل في هذا الإطار تعاون لافت ومقدّر من الأهالي الذين كانوا في أحيان كثيرة هم من يرشدون الجيش إلى مراكز الأسلحة.