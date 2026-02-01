مواد سامة وقلق بين الأهالي… بلدية عيتا الشعب تصدر بيانًا

ألقت مسيرة معادية فجر قنبلة صوتية مستهدفة حفارة كانت استهدفت سابقاً في بلدة .

واصدرت بلدية بيانا جاء فيه : "تفيد بلدية عيتا الشعب أنه سجل إلقاء قنبلة صوتية على حفارة داخل البلدة، من دون وقوع إصابات، بالتزامن مع تحليق طائرتين زراعيتين فوق أطراف البلدة – منطقة الحمى – حيث قامتا برش الأشجار والأراضي الزراعية بمواد يشتبه بأنها سامة، ما أثار من القلق لدى الأهالي لما قد يترتّب عن ذلك من أضرار بيئية وزراعية خطيرة".



وتابعت: "بلدية عيتا الشعب تضع هذه التطورات بعهدة الجهات المعنية، وتدعو إلى متابعة الموضوع بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والثروة الزراعية".



كما طالبت البلدية والدولية بتحمّل مسؤولياتها حيال ما تتعرّض له البلدة من اعتداءات متكرّرة.