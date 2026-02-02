عاجل
عراقجي: آمل أن نرى ثمار الدبلوماسية قريباً
عراقجي: آمل أن نرى ثمار الدبلوماسية قريباً
الرئيس الإسباني: إسبانيا ستشارك على المستوى الوزراي في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس المقرر عقده في الخامس من آذار المقبل
الرئيس الإسباني: إسبانيا ستشارك على المستوى الوزراي في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس المقرر عقده في الخامس من آذار المقبل
عون: نأمل أن تعمل إسبانيا مع الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والتزامها تطبيق الاتفاق
عون: نأمل أن تعمل إسبانيا مع الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والتزامها تطبيق الاتفاق
الرئيس عون خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني: نثمّن دعم إسبانيا للبنان خصوصاً دعمها المتواصل للجيش اللبناني عبر المساعدات المالية والعينية
الرئيس عون خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني: نثمّن دعم إسبانيا للبنان خصوصاً دعمها المتواصل للجيش اللبناني عبر المساعدات المالية والعينية
محليات

وفاة والد السيد حسن نصرالله

2026-02-02 | 00:43
وفاة والد السيد حسن نصرالله
وفاة والد السيد حسن نصرالله

توفي اليوم السيد عبد الكريم نصرالله والد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

وقد نعاه أحد أحفاده عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي
وفاة والد السيد حسن نصرالله

محليات

حسن نصر الله

والد نصر الله

عبد الكريم نصر الله

Aljadeed
تهديدات إسرائيلية لمستشفيات الجنوب… ونقابة العاملين تحذّر
صواريخ طائشة والجيش يستنفر (نداء الوطن)

عراقجي: آمل أن نرى ثمار الدبلوماسية قريباً
06:25
الرئيس الإسباني: إسبانيا ستشارك على المستوى الوزراي في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس المقرر عقده في الخامس من آذار المقبل
06:21
عون: نأمل أن تعمل إسبانيا مع الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والتزامها تطبيق الاتفاق
06:15
الرئيس عون خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني: نثمّن دعم إسبانيا للبنان خصوصاً دعمها المتواصل للجيش اللبناني عبر المساعدات المالية والعينية
06:13
الرئيس بري يستقبل في هذه الاثناء رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة
06:04
مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت سيارة في مفترق بلدة القليلة قضاء صور
06:00
