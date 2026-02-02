صواريخ طائشة والجيش يستنفر (نداء الوطن)

أكد مصدر رسمي لـ «نداء الوطن» أن إجراءات الجيش تشدّدت على خصوصًا بعد إعلان الشيخ نيته الدخول في حرب إسناد . وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الأمنية تطول جنوب الليطاني وشماله، في حين تتصاعد المخاوف من دخول فريق ثالث على الخط وإطلاق صواريخ من من أجل إشعال حرب .