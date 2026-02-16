بعد قرار هيئة التشريع.. نائب قواتي لبري: "مُلزِم ونصّ.. إنها هرطقة"

في المقابل رد عضو كتلة "الجمهورية القوية"، بيار بو عاصي، على الرئيس بري قائلًا: "مُلزِم ونصّ يا دولة الرئيس نبيه بري
".
وأضاف في منشور على منصة "أكس": "لا إله وبسّ، عن سابق تصوّر وتصميم للتضليل، هي الهرطقة القانونية بعينها، دولتك".
وأشار إلى المادة 14 من قانون تنظيم وزارة العدل، والتي تنص على أن "الإدارة غير ملزمة بالرأي (رأي هيئة التشريع والاستشارات)، إلا أن مخالفتها له يجب أن تحصل بقرار معلل تُبلّغ صورة عنه إلى وزارة العدل".
وتابع بو عاصي: "في هذه الحالة، الإدارة طالبة الاستشارة هي وزارة الداخلية
".
وأردف: "ما فيك انت وجماعتك تقولوا 'غير ملزِم وبس'. ما فيك. أنت رئيس مجلس النواب
، المشرّع الملتزم بتطبيق القوانين".
وختم بالقول: "بيت قصيدكم الواضح الفاضح أتى من النائب حسين الحاج حسن الذي قال: 'تصويت المغتربين للنواب الـ128 يمنعنا من تكبير كتلتنا مع حلفائنا'. حجة الانتقاص من التمثيل الشيعي سقطت، فالهدف الفعلي هو تكبير كتلة 'حزب الله
' من غير الشيعة على حساب اقتراع المغتربين. هكذا وُضِحت الصورة للمقيمين وللمغتربين".