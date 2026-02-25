تطمينات عبر بري: "حزب الله" لن يتدخل في الحرب! (الشرق الأوسط)

وجددت المصادر القول إن "هناك تطمينات وصلت عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري
إلى الرئاسة اللبنانية
مفادها أن حزب الله
لن يتدخل في الحرب".
وفيما يتصل بقرار السفارة الأميركية بإجلاء الموظفين غير الأساسيين، أشارت المصادر إلى أنه "حصل تواصل مع السفارة في بيروت
، وكان الجواب أن القرار هو تدبير مؤقت في سياق الإجراءات الاحترازية نتيجة الوضع الأمني في المنطقة والحديث عن اقتراب الضربة الإيرانية
وما قد ينتج عنها من ردة فعل من قبل حزب الله
في لبنان
".
ولفتت المصادر إلى أن "الإجراءات الأميركية في بيروت شملت إقفال القسم القنصلي مع إلغاء كل المواعيد للحصول على تأشيرات"، مؤكدة أن "السلطات اللبنانية لم تتبلّغ حتى الآن أي أمر بشأن توجه سفارات أوروبية لاتخاذ خطوات مماثلة".