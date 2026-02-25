تطمينات عبر بري: "حزب الله" لن يتدخل في الحرب! (الشرق الأوسط)

أكدت مصادر وزارية مقرّبة من الرئاسة للشرق الأوسط، أنه "لم يصل للرئاسة اللبنانية أي تحذيرات في هذا الإطار".

وجددت المصادر القول إن "هناك تطمينات وصلت عبر إلى الرئاسة مفادها أن لن يتدخل في الحرب".



وفيما يتصل بقرار السفارة الأميركية بإجلاء الموظفين غير الأساسيين، أشارت المصادر إلى أنه "حصل تواصل مع السفارة في ، وكان الجواب أن القرار هو تدبير مؤقت في سياق الإجراءات الاحترازية نتيجة الوضع الأمني في المنطقة والحديث عن اقتراب الضربة وما قد ينتج عنها من ردة فعل من قبل حزب في ".



ولفتت المصادر إلى أن "الإجراءات الأميركية في بيروت شملت إقفال القسم القنصلي مع إلغاء كل المواعيد للحصول على تأشيرات"، مؤكدة أن "السلطات اللبنانية لم تتبلّغ حتى الآن أي أمر بشأن توجه سفارات أوروبية لاتخاذ خطوات مماثلة".