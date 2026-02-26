إنهاء أهداف إسرائيل العسكرية في لبنان…ثم دعم أقوى للجيش (أساس ميديا)

تمحور الموضوع الأهمّ الذي تناوله اجتماع “الميكانيزم” أمس حول التعدّي الإسرائيليّ على عناصر الجيس اللبنانيّ في نقطة سرده-مرجعيون، وهي من ضمن نقاط متقدّمة يقيمها الجيش تباعاً على طول الخطّ الأزرق، في سياق إعادة الانتشار، من أجل التصدّي لعمليّات التسلّل الإسرائيليّ والتوغّل في العمق اللبنانيّ، ورصد التجاوزات. المؤكّد في هذا السياق أنّ الوقاحة الإسرائيليّة تصل إلى حدّ تصوير الأمر وكأنّ الجانب اللبنانيّ هو المعتدي وليس الجيش الإسرائيليّسمع مسؤولون لبنانيّون كلاماً صريحاً بأنّ “الدعم الدوليّ الذي قد يتوافر للجيش اللبنانيّ سيكون فعّالاً أكثر بعد استكمال لائحة أهدافها العسكريّة في وتذهب نظريّة المؤامرة الإسرائيليّة إلى الحدّ عبر التأكيد أن أصلاً بالجيش، فيما الهدف الأكبر الإطاحة النهائيّة بقوّات اليونيفيل”.