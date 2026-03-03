زوّدوا إسرائيل بمعلومات حساسة… الأمن العام يوقف عملاء

" بناءً على معلومات واستقصاءات دقيقة، تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص غير لبنانيين، يشتبه بضلوعهم في أنشطة مشبوهة تتعلق بالتعامل مع .

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم تحت إشراف المختص، اعترف المذكورون بقيامهم بتزويد العدو بمعلومات وحساسة، ساهمت في إلحاق أضرار جسيمة، أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات .

وعليه، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تسليم الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الملاحقات بحقهم وفق أحكام القوانين النافذة".