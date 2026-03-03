لا تراجع عن قرار الحكومة… عون يعلق على إطلاق الصواريخ

وأوضح عون أن أوكل إلى والقوى الأمنية تنفيذ هذا القرار في جميع المناطق ، مشددًا على أن الدولة ماضية في بسط سلطتها كاملة.

وطلب رئيس الجمهورية من دول اللجنة الخماسية ممارسة الضغط على لوقف اعتداءاتها على ، مؤكدًا لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان عن وقف الأعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار.

كما أبدى استعداد لبنان الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن، بمشاركة مدنية وبرعاية دولية.

وأشار عون إلى أن لبنان يعوّل كثيرًا على دعم دول اللجنة الخماسية، التي سبق أن وقفت إلى جانبه وكان لها دور أساسي في وقف التدهور الأمني وإنهاء الشغور الرئاسي، كما واصلت دعمها في استعادة المؤسسات الدستورية لدورها كاملًا، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن استقرار دول المنطقة يرتبط باستقرار لبنان.

وفي ما يتعلق بإطلاق أمس باتجاه الأراضي المحتلة، أوضح رئيس الجمهورية أن العملية حصلت من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تقوم بدورها كاملًا في تلك المنطقة وفي سائر الأراضي اللبنانية.