الجيش الاسرائيلي ينذر أكثر من 80 بلدة في الجنوب.. اليكم اسماء المناطق

وجه الجيش الاسرائيلي انذار الى اكثر من 80 بلدة في الجنوب للاخلاء فورا وهم:

السماعية، البازورية، البياض (صور)، المجادل، المنصوري (صور)، ، الخرايب (صيدا)، ارزون، مزرعة بيوت السياد، بيت ليف، بليدا، بنعفول، بنت ، جبشيت، جميجمة، جناتا، دبين، دبعال، دير الزهراني، دير سريان، دير عامص، دير قانون النهر، دلافي، دردغيا، وادي جيلو، زبقين، زرارية، خربة سلم، حبوش، حداثا، حولا، حانويه، حانين (بنت جبيل)، حاروف، حاريص، (مرجعيون)، الشهابية (طير زبنا)، طير فلسيه، يحمر الشقيف، ياطر (بنت جبيل)، الكنيسة، كفر دونين، كفر رمان، كفر ، كفر صير، اللوبية، مجدل زون، محرونة، ميفدون، معروب، معركة، مروانية، ميدون، ميس الجبل، نبطية الفوقا، سكسكية، سلطانية، سلعا (صور)، صريفا، عبا، عدشيت ، عدشيت الشقيف، عين قانا، عيناثا، عيتا الجبل (الزط)، عيتيت، عيترون، عنقون، عرب صاليم، فرون، صديقين، الصوانة (مرجعيون)، صفد البطيخ، صرفند، قانا، قلوية، قناريت، قعقعية الجسر، قعقعية الصنوبر، قصيبة , شحور، شقرا، تول، تولين