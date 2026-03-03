عاجل
حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
محليات
الحجار: نعمل مع الجهات المعنية لتأمين جميع العائلات ولن نترك أحدًا من دون مأوى
2026-03-03 | 06:34
A-
A+
العودة الى الأعلى
مصادر سياسية لـ«الجديد»: إجماع في مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة على تلافي اي اشتباك مباشر يُعرّض عناصر الجيش لخطر كبير في وقت تواصل فيه السلطة السياسية مساعيها لوقف التقدّم الإسرائيلي
وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار: بلغ عدد النازحين في محافظة جبل لبنان 16 الف
محليات
16:54
كيف اتُّخذ قرار التصعيد؟ كواليس هجوم حزب الله و"الابتعاد" المدروس لبري
محليات
16:51
حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
عربي و دولي
16:41
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
عربي و دولي
06:44
شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
06:49
بري: اقتضى التوضيح!
محليات
بري: اقتضى التوضيح!
محليات
09:42
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
محليات
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
عربي و دولي
07:31
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
عربي و دولي
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
عربي و دولي
07:02
"جنود اسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. بيان لليونيفيل
عربي و دولي
"جنود اسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. بيان لليونيفيل
خاص الجديد
07:52
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
خاص الجديد
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
