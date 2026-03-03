نواف سلام في الجنوب!

عقد اجتماعًا في مقرّ وحدة إدارة في محافظة الجنوب، يرافقه كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين، وذلك بحضور محافظ الجنوب ضو، ورئيس بلدية مصطفى حجازي، وممثلين عن كافة والصليب الأحمر اللبناني.

واستمع الرئيس سلام إلى عرضٍ قدّمه المحافظ ضو حول الاحتياجات الراهنة في أقضية صور والزهراني وجزين ومدينة ، ولا سيّما ما يتصل بمراكز الإيواء التي جرى تفعيلها تباعًا، والتحديات اللوجستية والخدماتية القائمة.



وأكد أنّ الحكومة تبذل قصارى جهدها لتأمين كلّ المستلزمات الضرورية للنازحين وضمان جهوزية المراكز، مشددًا على أنّ الخطوط مفتوحة بين مختلف الإدارات والأجهزة المعنية لتسريع الاستجابة ومعالجة أي نقص. كما أشار إلى أنّ العمل جارٍ على تجهيز جميع المراكز بالمستلزمات الأساسية، وقد بدأ توزيع الحاجيات تباعًا، فيما تواصل الفرق المختصة عملها لضمان تأمين الغذاء والمياه وسائر الاحتياجات الضرورية.



وشدّد الرئيس سلام على أهمية أن تكون البلدية وجميع القوى الأمنية على أهبة الاستعداد لتسهيل مرور المواطنين وتنظيم الحركة. كما حيّا فرق اللبناني والأجهزة الأمنية على جهودهم الميدانية.