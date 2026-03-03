الجيش الإسرائيلي: نمنح ممثلي إيران في لبنان 24 ساعة لمغادرتها

حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي