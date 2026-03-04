الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بعد تقرير الجديد عن إقفال المدرسة الرسمية.. بلدية القرية توضح

2026-03-04 | 07:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد تقرير الجديد عن إقفال المدرسة الرسمية.. بلدية القرية توضح
بعد تقرير الجديد عن إقفال المدرسة الرسمية.. بلدية القرية توضح

أصدرت بلدية القرية – شرق صيدا بيانا توضحيا جاء فيه:

"عطفًا على التقرير الذي بُث عبر شاشة تلفزيون الجديد بتاريخ 2/3/2026 والمتعلق بإقفال المدرسة الرسمية في بلدة القرية – شرق صيدا أمام نحو 300 نازح، يهم بلدية القرية أن توضح للرأي العام ما يلي:

أولاً:منذ الساعات الأولى لتصاعد الأحداث، كانت البلدية حاضرة برئيسها وكافة أعضائها وموظفيها وشرطتها على الأرض، وذلك رغم التحديات التي واجهتها من قبل بعض الجهات المعنية. وقد استمرت الجهود الميدانية لضمان حسن التنظيم وتوفير الحد الأدنى من المقومات الأساسية لساعات الليل المتأخرة، حيث تم إعادة فتح المدرسة وتقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة ضمن الإمكانيات المتاحة، رغم محدوديتها.

ثانياً:إن قرار فتح أو إقفال المدرسة الرسمية كمركز إيواء ليس من صلاحيات البلدية، بل يعود حصراً إلى وزارة التربية والتعليم العالي، التي كانت تتخذ قراراتها بفتح أو إقفال المركز بالتنسيق مع إدارة المدرسة والمحافظة وفقاً للمعطيات الميدانية.

ثالثاً:تتوجه البلدية بالشكر إلى محافظ لبنان الجنوبي الأستاذ منصور ضو، ومسؤول إدارة الكوارث الأستاذ سلام بدر الدين، على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم.

رابعاً: تؤكد البلدية أنها كانت، ولا تزال، على جهوزية كاملة للتعاون مع كافة الجهات الرسمية والإنسانية، واستكمال أي نقص أو احتياجات للنازحين ضمن نطاقها، انطلاقاً من واجبها الإنساني والوطني.

إن بلدية القرية، إذ تضع هذا التوضيح أمام أهلها والرأي العام، تؤكد أن مقاربتها لهذا الملف كانت وستبقى إنسانية بحتة، بعيداً عن أي تجاذبات، وتشدد على أن كرامة الإنسان تبقى فوق أي اعتبار.

كما تتوجه بالشكر إلى جميع من ساهم وتعاون، مؤكدةً أن العمل يتم بروح المسؤولية والإنسانية، وبتضافر الجهود لتخطي هذه المرحلة الدقيقة، انطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه إخوتنا".

Al Jadeed Letter_2026 Signed.pdf
مقالات ذات صلة
بعد تقرير الجديد عن إقفال المدرسة الرسمية.. بلدية القرية توضح

محليات

توضيح

بلدية القرية

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
بالفيديو - دمار كبير بغرفة الفندق جراء الغارة الاسرائيلية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
16:55
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
16:19
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
16:17
وزارة الصحة: غارتا العدو الإسرائيلي على طريق المطار أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 مواطنين بجروح
16:12
🚨 غارة تستهدف محيط مدينة الشويفات
16:01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026