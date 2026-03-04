عن الحواجز وتوقيف مواطنين.. بيان للجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



في ضوء استمرار الاعتداءات على مختلف المناطق بالتزامن مع توغل للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي في خرق فاضح للقرارات الدولية وانتهاك للسيادة اللبنانية، وعقب عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات من الأراضي اللبنانية، تؤكد قيادة الجيش متابعتها لتنفيذ قرارات السلطة السياسية بما يراعي المصلحة الوطنية العليا.



في هذا السياق، تُواصل قيادة الجيش التنسيق مع قوة المؤقتة في - اليونيفيل ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism) لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، فيما تنفذ الوحدات العسكرية إعادة تموضع لبعض النقاط الحدودية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها في ظل الإمكانات المحدودة المتوافرة، وتطبّق تدابير إستثنائية لحفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة في مختلف المناطق. وفي هذا الإطار، ضبطت حواجز الجيش خلال اليومين الماضيين ٢٦ لبنانيًّا وفلسطينيًّا واحدًا في عدة مناطق لحيازتهم أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية.



كما عززت هذه الوحدات انتشارها عند الحدود الشرقية بالتنسيق مع السلطات المعنية.



تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التقيد بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.