معلومات الجديد: النائب نعمة افرام قدم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب باقتراح قانون موقّع من تسعة نواب آخرين يطلب فيه التمديد لمدة عامين

معلومات الجديد: اتفاق تم بين الرؤساء الثلاثة على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين إضافيين على أن يتقدم باقتراح القانون 65 نائباً على الأقل لعدم فتح المجال أمام أي كتلة نيابية للمزايدة الشعبوية