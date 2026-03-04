مصادر نيابية لـ"الجديد":تساؤلات عمّا إذا كان نواب حزب الله سيكونون قادرين على حضور الجلسة في ظلّ التهديدات الإسرائيلية

معلومات الجديد: مساعٍ لتأمين أكثرية وازنة تُحصّن الموازنة وتضمن إقرارها، في ظل مزايدات من بعض الكتل والنواب الذين باتوا غير قادرين على التصويت لصالحها بعد مواقفهم التصعيدية